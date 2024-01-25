Власти США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента 5 января, когда у лайнера Alaska Airlines в воздухе отлетела часть фюзеляжа, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Ведомство сообщило, что разработало усовершенствованную процедуру технического обслуживания, которое должно быть проведено на каждом произведенном самолете – только после прохождения всех проверок лайнеры смогут вернуться в эксплуатацию.

При этом FAA заявляет, что не позволит Boeing расширить производство самолетов семейства 737 Max, пока не удостоверится, что все выявленные производственные проблемы решены. В Boeing заявили, что выполнят все указания регулятора.

У самолета Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вылетела дверная заглушка – это произошло при наборе высоты после вылета из Портленда в штате Орегон. Самолет вернулся обратно, никто не пострадал, однако после инцидента власти решили временно вывести все лайнеры 737 Max 9 из эксплуатации.

Глава Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что в ходе проведенных проверок в самолетах было обнаружено множество незатянутых болтов.