РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Власти США разрешили возобновить полеты Boeing 737 Max 9 после проверок

    самолет
    Фото: pixabay.com

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты самолетов Boeing 737 Max 9 после инцидента 5 января, когда у лайнера Alaska Airlines в воздухе отлетела часть фюзеляжа, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    Ведомство сообщило, что разработало усовершенствованную процедуру технического обслуживания, которое должно быть проведено на каждом произведенном самолете – только после прохождения всех проверок лайнеры смогут вернуться в эксплуатацию.

    При этом FAA заявляет, что не позволит Boeing расширить производство самолетов семейства 737 Max, пока не удостоверится, что все выявленные производственные проблемы решены. В Boeing заявили, что выполнят все указания регулятора.

    У самолета Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines вылетела дверная заглушка – это произошло при наборе высоты после вылета из Портленда в штате Орегон. Самолет вернулся обратно, никто не пострадал, однако после инцидента власти решили временно вывести все лайнеры 737 Max 9 из эксплуатации.

    Глава Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что в ходе проведенных проверок в самолетах было обнаружено множество незатянутых болтов. 

    Теги:
    Самолет Америка Авиация Мировые новости США
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!