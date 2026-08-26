Двое студентов получили 7 и 8 лет за распространение мефедрона в Астане

Двое 19-летних студентов в Астане были осуждены за участие в незаконном распространении наркотиков. Молодые люди через Telegram вступили в преступную схему и стали выполнять роль закладчиков, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

При задержании у студентов изъяли 5,87 грамма мефедрона. Согласно информации прокуратуры, это количество относится к особо крупному размеру.

В суде государственный обвинитель представил доказательства виновности подсудимых.

Приговором суда одному из студентов назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, второму — восьми лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре Астаны призвали граждан не соглашаться на предложения о быстром заработке, поступающие от неизвестных лиц.

— Участие в незаконном обороте наркотиков влечет уголовную ответственность, — напомнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, более 300 свертков наркотиков изъяли у 19-летнего жителя Жетісу.

