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    Двое студентов получили 7 и 8 лет за распространение мефедрона в Астане

    Двое 19-летних студентов в Астане были осуждены за участие в незаконном распространении наркотиков. Молодые люди через Telegram вступили в преступную схему и стали выполнять роль закладчиков, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

    наручники арест
    Фото: pexels

    При задержании у студентов изъяли 5,87 грамма мефедрона. Согласно информации прокуратуры, это количество относится к особо крупному размеру.

    В суде государственный обвинитель представил доказательства виновности подсудимых.

    Приговором суда одному из студентов назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, второму — восьми лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

    В прокуратуре Астаны призвали граждан не соглашаться на предложения о быстром заработке, поступающие от неизвестных лиц.

    — Участие в незаконном обороте наркотиков влечет уголовную ответственность, — напомнили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, более 300 свертков наркотиков изъяли у 19-летнего жителя Жетісу.

    Наркотики Борьба с наркотиками Суды Астана Студенты
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор