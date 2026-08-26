Более 300 свертков наркотиков изъяли у 19-летнего жителя Жетісу

Крупная партия наркотиков, подготовленная для дальнейшего распространения, не дошла до потенциальных покупателей. В области Жетісу полицейские задержали 19-летнего молодого человека, в автомобиле которого обнаружили более 300 свертков с запрещенными веществами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Оперативники остановили автомобиль Daewoo в селе Балпык би Коксуского района, вблизи одной из автозаправочных станций. В салоне находился 19-летний житель соседнего района

При осмотре автомобиля полицейские обнаружили пакет, обмотанный скотчем. Внутри находились 310 свертков с порошкообразным веществом, подготовленных, по данным полиции, для дальнейшего распространения.

Фото: департамент полиции области Жетісу

Согласно результатам проведенного исследования, изъятые вещества оказались наркотическими и психотропными. В частности, обнаружено более 65 граммов мефедрона, свыше 79 граммов α-PVP, а также около 17 граммов гашиша.

Таким образом, сотрудники полиции пресекли предполагаемый канал дальнейшего распространения крупной партии наркотиков и психотропных веществ.

— 19-летний подозреваемый задержан и водворен под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе возможные источники поступления запрещенных веществ и лиц, причастных к их дальнейшему распространению, — сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что работа по выявлению и пресечению каналов незаконного оборота наркотиков продолжается.

За незаконное хранение, перевозку и распространение наркотических средств законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что житель Жетісу получил 3,6 года тюрьмы за наркорекламу на заборах в Коксуском районе.