Двое рабочих погибли в колодце в Акмолинской области

— 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце, произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы, — сообщили в полиции.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 156 УК Республики Казахстан «Нарушение правил охраны труда». Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщили в ДП, проводится проверка государственным инспектором труда.

Департамент полиции призвал работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов.

Ранее сообщалось о гибели двух человек на производстве в Кызылординской области.