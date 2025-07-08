Двое рабочих погибли в колодце в Акмолинской области
По факту несчастного случая при проведении монтажных работ в Акмолинской области проводится проверка, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.
— 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце, произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы, — сообщили в полиции.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 156 УК Республики Казахстан «Нарушение правил охраны труда». Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщили в ДП, проводится проверка государственным инспектором труда.
Департамент полиции призвал работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов.
Ранее сообщалось о гибели двух человек на производстве в Кызылординской области.