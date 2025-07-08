РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Двое рабочих погибли в колодце в Акмолинской области

    По факту несчастного случая при проведении монтажных работ в Акмолинской области проводится проверка, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.

    Скорая помощь Жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — 6 июля в селе Караоткель Целиноградского района во время проведения монтажных работ на водопроводной сети в колодце, произошел несчастный случай. Двое рабочих скончались, двое были госпитализированы, — сообщили в полиции.

    В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 156 УК Республики Казахстан «Нарушение правил охраны труда». Назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

    Как сообщили в ДП, проводится проверка государственным инспектором труда.

    Департамент полиции призвал работодателей организовывать регулярный инструктаж и обучение работников технике безопасности, контролировать использование средств индивидуальной защиты, а также своевременно устранять выявленные нарушения в организации рабочих процессов.

    Ранее сообщалось о гибели двух человек на производстве в Кызылординской области.

    Теги:
    Регионы Полиция Происшествия Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают