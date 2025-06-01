Два человека погибли на производстве за 10 дней в Кызылординской области

— Управление полиции Кызылорды начало расследование по факту нарушения правил охраны труда, приведшее к гибели человека по неосторожности. В областную инспекцию труда направлено соответствующее представление. Следственные действия по уголовному делу взяты под строгий контроль, — сказал заместитель начальника ДП области Амангельды Досжанов.

Ведомство сообщило, что, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация не подлежит разглашению. Поэтому, чтобы узнать об обстоятельствах трагедии агентство Kazinform направило официальный запрос в департамент Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Кызылординской области.

Как сообщил в ведомстве, трагедия произошла 25 мая на территории ГКП «Кызылординская ТЭЦ» во время расширения открытой распределительной установки мощностью 220 кВт.

— В ходе сдвига манипулятором внешнего корпуса трансформатора, снятия его с подвески и опускания на землю наружный корпус трансформатора упал на Ахмета Рамберды, который скончался. В письме ТОО «BIB Electric» от 28.05.2025 г. указано, что между товариществом и Ахметом Рамберды не был заключен трудовой договор, он выполнял работу в качестве наемного работника на основании только устной договоренности о выполнении работы. Руководство товарищества сообщило, что из соображений гуманности рассматривается возможность оказания материальной помощи семье пострадавшего в размере 13 600 тысяч тенге, — сообщил руководитель департамента Бектемир Жумагулов.

Документы, подтверждающие трудовые отношения, предусмотренные статьей 35 Трудового кодекса, между товариществом и погибшим рабочим не были оформлены. В соответствии со статьей 936 Гражданского кодекса РК, вред, причиненный жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, трудовых (служебных) обязанностей, обязанностей воинской службы, возмещается по правилам настоящей главы, если законодательными актами или договором не предусмотрена повышенная ответственность.

— В связи с тем, что между товариществом «BIB Electric» и покойным не был заключен фактический трудовой договор и он выполнял работу только в качестве наемного работника по гражданскому договорному обязательству, этот вопрос решается в гражданском правовом порядке. Тем не менее, с целью выяснения, был ли фактические двусторонние трудовые отношения, государственные учреждения и правоохранительные органы проводят опрос, выясняем, — сказал руководитель ДП.

Отметим, это второй несчастный случай на производстве, приведший к смерти человека, в Кызылординской области в последней декаде мая. Первый случай произошел 21 мая в Шиелинском районе.

— В тот день около 13:30 часов наемный рабочий ТОО «Жабдыктау» Наурыз Бакыт 1996 года рождения получил удар электрическим током в ходе проведения капитального ремонта во врачебной амбулатории «Болашак» в поселке Шиели, в результате чего скончался на месте происшествия. 29 мая в соответствии с требованиями Трудового кодекса была создана комиссия по проведению расследования, — говорится в ответе ведомства.

Комиссия в установленные законом сроки проведет работу и примет соответствующее решение.

Напомним, в 2024 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 408 работников, из них 202 погибли.