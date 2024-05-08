Двое рабочих погибли от удара током на стройке в Кызылординской области

В ДЧС Кызылординской области сообщили о происшествии на стройке, где двое рабочих погибли от удара током, передает агентство Kazinform.

— 8 мая в 09 часов 05 минут в УКС департамента по ЧС Кызылординской области поступила информация о том, что в 08 часов 20 минут в Шиелийском районе, поселок Шиели, при поднятии манипулятором железной трубы (задели высоковольтный провод 10 КВт) получили поражение электрическим током и погибли два человека (один гражданин Республики Казахстан — 2000 г. р. и один гражданин Республики Узбекистан — 1992 г. р.), Один человек (1993 г. р.) госпитализирован в больнице. Выезжали на место происшествия: департамент по ЧС, районный отдел полиции, местный исполнительный орган, районная электросетевая компания (12 человек и 3 ед. техники), — говорится в сообщении ДЧС.

Фото: ДЧС Кызылординской области

В департаменте по ЧС обратились к жителям области с призывом в быту и в обществе строго соблюдать правила электробезопасности, так как любое нарушение правил чрезвычайно опасно и может привести к поражению электрическим током.