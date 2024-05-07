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    15:18, 07 Май 2024 | GMT +6

    Двое погибли и 21 человек пострадал в результате нападения на юго-западе Китая

    Врачи
    Фото: freepik.com

    Вооруженный ножом мужчина в понедельник убил двоих и ранил 21 человека в одной из больниц уезда Чжэньсюн провинции Юньнань  в Юго-Западном Китайе,  Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Как сообщили в уездном управлении общественной безопасности, трагедия случилась в 11:37. Подозреваемым оказался житель поселка Поцзи этого уезда.

    Все пострадавшие были госпитализированы. Расследование дела продолжается.

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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