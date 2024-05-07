Двое погибли и 21 человек пострадал в результате нападения на юго-западе Китая

Вооруженный ножом мужчина в понедельник убил двоих и ранил 21 человека в одной из больниц уезда Чжэньсюн провинции Юньнань в Юго-Западном Китайе, Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.