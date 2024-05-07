15:18, 07 Май 2024 | GMT +6
Двое погибли и 21 человек пострадал в результате нападения на юго-западе Китая
Вооруженный ножом мужчина в понедельник убил двоих и ранил 21 человека в одной из больниц уезда Чжэньсюн провинции Юньнань в Юго-Западном Китайе, Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.
Как сообщили в уездном управлении общественной безопасности, трагедия случилась в 11:37. Подозреваемым оказался житель поселка Поцзи этого уезда.
Все пострадавшие были госпитализированы. Расследование дела продолжается.