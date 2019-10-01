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Двое подростков ранили ножом охранника ТРЦ в Алматы

1 Октября 2019 19:45
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Двое подростков ранили ножом охранника ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из ТРЦ Алматы двое подростков напали на охранника и нанесли ему ножевое ранение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл 24 сентября. Пострадавший был госпитализирован.

В ДП Алматы сообщили, что подростки, 2002 и 2003 годов рождения, задержаны по горячим следам. Они находятся под стражей. На данный момент ведется расследование по статьям 293 и 106 УК РК.

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Ключевые слова: Правительство РК, Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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