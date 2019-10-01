Двое подростков ранили ножом охранника ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В одном из ТРЦ Алматы двое подростков напали на охранника и нанесли ему ножевое ранение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл 24 сентября. Пострадавший был госпитализирован.

В ДП Алматы сообщили, что подростки, 2002 и 2003 годов рождения, задержаны по горячим следам. Они находятся под стражей. На данный момент ведется расследование по статьям 293 и 106 УК РК.