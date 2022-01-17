Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 38-летнего и 35-летнего мужчин с оружием задержали в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

Сотрудники управления криминальной полиции задержали их на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По одной из рабочих версий, они – активные участники ограблений оружейных магазинов.

У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина. Известно, что фигуранты, гражданин М. и гражданин Р., приезжие из Алматинской области.

По факту хищения оружия и боеприпасов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 ч.3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято. Подозреваемые взяты под стражу.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что в Алматы стартовал прием незаконно хранящегося оружия.