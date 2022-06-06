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    16:31, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Двое мужчин погибли в результате пожара в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае по проспекту Абая произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На момент прибытия пожарных расчетов пламя распространилось по всему дому, охватив 250 кв. м. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и вещи жильцов.

    «В результате пожара частично пострадала кровля и стропила соседнего двухэтажного частного жилого дома, на площади 10 кв.м. Спасатели локализовали пожар в 01:15, устранив угрозу дальнейшего распространения огня на соседние жилые строения. В 02:26 возгорание ликвидировали. На месте пожара обнаружено два трупа мужского пола 1972 и 1984 годов рождения», - прокомментировали в ДЧС.

    Сейчас в случившемся разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.


    Теги:
    Пожар Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС
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