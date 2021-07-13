Двое мужчин отравились парами легковоспламеняющейся жидкости в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин, отравившихся парами легковоспламеняющейся жидкости, спасены в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 июля в 12:47 часов, в одном километре от села Нарыкол Райымбекского района Алматинской области на территории недействующей с 2008 года автозаправочной станции при проведении расчистки 30-тонной пустой емкости получили отравление парами легковоспламеняющейся жидкости двое мужчин, 1971 и 1987 года рождения.

«Во время обеденного перерыва один из мужчин, 1987 года рождения, начал проведение расчистки емкости и потерял сознание от отравления парами легковоспламеняющейся жидкости. Второй мужчина, 1971 года рождения, вернувшись с обеда, бросился ему на помощь. При помощи веревки вытащил напарника, но при этом, сам получил отравление и потерял сознание в емкости. Прибывшие на место сотрудники ДЧС Алматинской области спустились в емкость в специальных дыхательных аппаратах и вызволили мужчину при помощи спасательного каната. Оба незамедлительно были госпитализированы в отделение реанимации Центральной районной больницы Райымбекского района в состоянии средней тяжести. Сейчас состояние обоих мужчин стабильное», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.