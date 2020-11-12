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Двое казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса

12 Ноября 2020 09:01
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Двое казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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