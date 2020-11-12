Новости
Двое казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса
12 Ноября 2020 09:01
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме245 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 587 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Коронавирус в мире: психические отклонения у переболевших и трудности с перевозкой вакцины
Всего с 1 августа зарегистрировано: 39545 заболевших , 412 летальных случаев , 29351 выздоровевший .
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Евросоюз закупит 200 млн доз перспективной вакцины от коронавируса
- 245 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 587 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
- Главный санврач Костанайской области принял новое постановление
- Коронавирус в мире: психические отклонения у переболевших и трудности с перевозкой вакцины
- За неделю в Павлодарской области пресекли проведение семи свадеб и юбилеев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047