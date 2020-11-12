Двое казахстанцев скончались от пневмонии с признаками коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 188 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 65 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: 39545 заболевших , 412 летальных случаев , 29351 выздоровевший .



