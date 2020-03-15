Двое казахстанцев с коронавирусом находятся в средне-тяжелом состоянии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние шестерых казахстанцев с коронавирусом, которые находятся в Алматы, прокомментировал руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 15 марта текущего года в Алматы выявили еще два случая коронавируса. Первый пациент - это женщина 1958 года рождения, супруга ранее госпитализированного мужчины, которые прибыли из Москвы в Алматы. Они были ранее изолированы. У нее подтвержден коронавирус. Второй пациент - мужчина, 1995 г.р., прибыл рейсом Сеул - Алматы 13 марта. Он, как и все пассажиры, находящиеся на борту, были сразу же изолированы в провизорный стационар на 14-дневный карантин. Все близко контактировавшие с больными помещены на карантинизацию», - сообщил он.

Как ранее сообщалось, трое пациентов прибыли из Германии. Четвертый прибыл рейсом Москва - Алматы.

«В настоящий момент у четырех пациентов состояние удовлетворительное, у двоих средней степени тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. Необходимо отметить, что все медорганизации города имеют необходимые запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения для выявления и лечения коронавируса, медработниками соблюдаются строгие меры предосторожности», - добавил Тлеухан Абильдаев.

Напомним, что для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют семь провизорных медицинских организаций на более чем 1600 коек. Для изоляции на карантин готовят на семи объектах более 3 тысяч мест.

На сегодня по городу на карантине по категории 1а в многопрофильных стационарах находятся 704 человек: в ММЦ №1 - находится на карантине 259 человек, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 277 человек.

В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска, госпитализированных с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев регистрации коронавируса, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5833.