17 Мая 2022 21:43

Двое из пяти жителей Великобритании стали покупать меньше продуктов из-за высоких цен

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Опрос общественного мнения в Великобритании показал, что удорожание стоимости жизни заставило часть британцев поменять потребительские привычки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет местная газета «The Guardian», стоимость макаронных изделий на прилавках магазинов в Великобритании выросла на 45 %, консервированных помидоров и яиц – на 13 %. Молоко подорожало почти на 20 %.

«Возможно, мы прошли золотую эру», - говорит представитель популярной в Великобритании сети розничной торговли Джастин Кинг. Он добавил, что ситуация теперь изменится, поскольку люди вынуждены пересмотреть приоритеты в своем семейном бюджете.

«Я подозреваю, что мы увидим более высокую долю расходов на еду в долгосрочной перспективе», - добавил Джастин Кинг.

Экономисты полагают, что официальная статистика в следующую среду покажет, что общий рост цен в апреле порядка 9 %, в то время как Банк Англии прогнозирует, что в этом году этот показатель превысит 10 %, что станет самым высоким показателем с 1982 года.

Глава Британского розничного консорциума (BRC), представляющего все крупные супермаркеты, согласился, что «потребителей ждут трудные времена».

Мировые цены на продовольствие находятся на рекордно высоком уровне, что обусловлено растущими затратами на энергию и транспорт, а также крайне ограниченным рынком труда, заявила его исполнительный директор Хелен Дикинсон.

Кризис стоимости жизни уже заставляет людей менять свои потребительские привычки. Согласно последнему исследованию общественного мнения и социальных тенденций, опубликованному Управлением национальной статистики (ONS), двое из пяти взрослых покупают меньше еды, когда ходят по магазинам. Эта цифра вдвое больше, чем на начало 2022 года.

Девять из десяти взрослых британцев сказали в опросе Британского бюро статистики (ONS), что их расходы в этом месяце были выше, чем в прошлом.

Когда их впервые спросили в ноябре 2021 года – только 62 % взрослых ответили, что это так. Три статьи расходов личного бюджета заставляют британцев тратить больше – это счета за еду, электроэнергию, а также покупка бензина либо дизеля на автозаправках.

Население также сокращает расходы на второстепенные нужды, старается использовать меньше электроэнергии, тепла и избегать ненужных поездок на личных автомобилях.

Британцы также начали больше ходить по магазинам в поисках более дешевых цен. При этом двое из пяти опрошенных не думали, что смогут накопить деньги в ближайшие 12 месяцев.