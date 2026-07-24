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    Двое детей выпали из окон за сутки в Семее, один погиб

    За прошедшие сутки в микрорайоне Карагайлы города Семей произошли сразу два несчастных случая, связанных с падением малолетних детей из окон, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.

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    Фото: Kazinform

    В первом случае 2-летний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

    Во втором случае из окна второго этажа выпал 3-летний ребенок. Он был госпитализирован и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

    Оба происшествия произошли в микрорайоне Карагайлы.

    В связи с произошедшими трагическими случаями сотрудники департамента полиции области Абай незамедлительно усилили профилактическую работу. В вечернее время полицейские объезжали жилые кварталы и через громкоговорители обращались к жителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.

    Особое внимание граждан обращено на то, что москитные сетки создают ложное ощущение безопасности. Они не способны выдержать вес ребенка и не защищают от падения.

    Департамент полиции области Абай призывает родителей и законных представителей соблюдать элементарные меры безопасности:

    • не оставлять малолетних детей без присмотра;
    • не размещать возле окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник;
    • устанавливать специальные блокираторы или ограничители открывания окон;
    • помнить, что даже несколько секунд без внимания могут привести к непоправимой трагедии.

    Ранее сообщалось, что почти втрое увеличилось число падений детей из окон в Астане за последние за три года — с 31 до 85 случаев.

    Семей Регионы Казахстана Дети Несчастный случай Область Абай Происшествия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор