Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Июня 2023, 20:45
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двое детей погибли в непредназначенном для купания месте в Енбекшиказахском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС региона, 23 июня в 16:50 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе, в 10 километрах от села Болек, при неизвестных обстоятельствах в не оборудованном для купания месте пропали двое мальчиков 2009 и 2013 года рождения.

Для проведения поисков были мобилизованы спасатели и техника Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, ДЧС Алматинской области, полицейских подразделений.

«Оросительный канал используется для орошения полей. Поисковой группой оперативно-спасательного отряда ДЧС вечером 23 июня и утром 25 июня обнаружены и извлечены тела утонувших без признаков жизни», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС призывает не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных для купания местах.

Летом прошлого года в Большом Алматинском канале (БАК) также утонули двое несовершеннолетних в возрасте семи и десяти лет.


Алматинская область   Происшествия   ДЧС   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК