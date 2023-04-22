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Двое детей погибли при пожаре в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
22 Апреля 2023, 00:57
Двое детей погибли при пожаре в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе при пожаре в частном доме погибли двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

Инцидент произошел 21 апреля. Сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Загорелся частный дом по улице Джангильдина в старой части города. На место выехали 16 человек на 3 пожарных машинах. В доме горели кухня и прихожая.

На месте возгорания нашли тела двух детей, мальчика, 2013 года рождения, и девочки, 2019 года рождения. 69-летняя женщина была госпитализирована и находится в реанимации. Всего в доме во время пожара находились 5 человек, двое из которых спаслись.

«На месте вызова пожарными было установлено, что сначала загорелись кухня и прихожая частного дома, затем огонь перекинулся на крышу. Во время пожара были обнаружены тела двух детей, 2013 и 2019 годов рождения. Женщина, 1954 года рождения, сейчас находится в реанимации. Всего в доме было 5 человек. Пожар локализован в 04:41 и потушен в 04:49. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В ДЧС Актюбинской области напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.


Актюбинская область   Происшествия   МЧС   Пожар  
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