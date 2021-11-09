Двое детей отравились угарным газом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе произошел 21 пожар, погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Айдар Мусатаев сообщил, что еще два человека получили травмы различной степени тяжести. От отравления угарным газом пострадали двое детей.

Пятого ноября в Петропавловске произошёл пожар в тепловом коллекторе. На месте пожара спасатели обнаружили труп 36-летнего мужчины. Двоих госпитализировали, один из пострадавших от полученных 79% ожогов тела скончался 8-го ноября в больнице. Причиной пожара стало неосторожное обращение с восковой свечой, все находившиеся в коллекторе были в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день вновь в тепловом коллекторе в Петропавловске загорелся мусор с последующим взрывом теплотрассы. С места пожара извлекли двух человек. Женщина скончалась в реанимации 8-го ноября, личность ее не установлена. 33-летний мужчина жив, находится в больнице. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара стало курение.

«В этот же день, 6-го ноября, в райцентре Бесколь Кызылжарского района в частном жилом доме из-за неисправности отопительной печи на твёрдом топливе. Точнее – из-за неочищенного дымохода получили отравление угарным газом двое детей. Девочек семи и пяти лет госпитализировали в детскую областную больницу. Состояние средней степени тяжести. Угрозы жизни нет», - сообщил А. Мусатаев.