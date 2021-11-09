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Двое детей отравились угарным газом в СКО

9 Ноября 2021 18:00
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Двое детей отравились угарным газом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе произошел 21 пожар, погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Айдар Мусатаев сообщил, что еще два человека получили травмы различной степени тяжести. От отравления угарным газом пострадали двое детей.

Пятого ноября в Петропавловске произошёл пожар в тепловом коллекторе. На месте пожара спасатели обнаружили труп 36-летнего мужчины. Двоих госпитализировали, один из пострадавших от полученных 79% ожогов тела скончался 8-го ноября в больнице. Причиной пожара стало неосторожное обращение с восковой свечой, все находившиеся в коллекторе были в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день вновь в тепловом коллекторе в Петропавловске загорелся мусор с последующим взрывом теплотрассы. С места пожара извлекли двух человек. Женщина скончалась в реанимации 8-го ноября, личность ее не установлена. 33-летний мужчина жив, находится в больнице. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара стало курение.

«В этот же день, 6-го ноября, в райцентре Бесколь Кызылжарского района в частном жилом доме из-за неисправности отопительной печи на твёрдом топливе. Точнее – из-за неочищенного дымохода получили отравление угарным газом двое детей. Девочек семи и пяти лет госпитализировали в детскую областную больницу. Состояние средней степени тяжести. Угрозы жизни нет», - сообщил А. Мусатаев.

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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Олеся Жуковень

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