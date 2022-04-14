Движение временно ограничат на одном из перекрестков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на восемь часов ограничат движение по перекрестку улиц Кекилбайулы и Бокина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что 16 апреля с 22:00 до 06:00 часов 17 апреля в Бостандыкском районе будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Абиша Кекилбайулы и Токаша Бокина.

«Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях (замены аварийной плиты перекрытия), проходящих под проезжей частью. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда данного участка», - отметили в АлТС.

Отметим, ремонтные работы на теплосетях по указанному перекрестку планировали проводить еще 9 апреля с утра до вечера, но позже работы были перенесены из-за осадков.

Напомним, что 17 апреля с 00:00 до 13:00 в городе также будет частично перекрыто движение из-за Алматинского полумарафона.