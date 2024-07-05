Движение временно ограничат на одном из перекрестков Алматы

В Алматы ограничат движение на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1981 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 20:00 5 июля до 23:00 8 июля в Жетысуском районе города будет в обе стороны закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2135 метров. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 344 многоквартирных жилых дома, 11 объектов образования, 3 объекта здравоохранения и 483 прочих объекта.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.