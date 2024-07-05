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    10:22, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Движение временно ограничат на одном из перекрестков Алматы

    алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы ограничат движение на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1981 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 20:00 5 июля до 23:00 8 июля в Жетысуском районе города будет в обе стороны закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 2135 метров. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 344 многоквартирных жилых дома, 11 объектов образования, 3 объекта здравоохранения и 483 прочих объекта.

    Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Авто Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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