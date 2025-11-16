Движение возобновили на трех участках республиканских трасс в Казахстане

В 8 утра 16 ноября возобновляется движение на автодорогах республиканского значения.

Атырауская область:

— на участке автодороги Атырау — Орал, км 130–189 (с. Орлик — п. Индер);

Западно-Казахстанская область:

— на участке автодороги Атырау — Орал, км 189–372 (гр. Атырауской обл. — п. Чапаево);

— на участке автодороги Атырау — Орал, км 372–492 (п. Чапаево — г. Уральск);

Дополнительную информацию можно узнать по номеру 1403 в любое время суток.