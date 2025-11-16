07:55, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5
Движение возобновили на трех участках республиканских трасс в Казахстане
Движение для всех видов автотранспорта возобновляют на двух трассах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
В 8 утра 16 ноября возобновляется движение на автодорогах республиканского значения.
Атырауская область:
— на участке автодороги Атырау — Орал, км 130–189 (с. Орлик — п. Индер);
Западно-Казахстанская область:
— на участке автодороги Атырау — Орал, км 189–372 (гр. Атырауской обл. — п. Чапаево);
— на участке автодороги Атырау — Орал, км 372–492 (п. Чапаево — г. Уральск);
Дополнительную информацию можно узнать по номеру 1403 в любое время суток.