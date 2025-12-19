РУ
    Движение возобновили на дорогах в трех регионах Казахстана

    Закрытые ранее из-за непогоды участки дорог открыли в трех регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на компанию «КазАвтоЖол».

    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    19 декабря 2025 года в 10:30 на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта: 

    В Актюбинской области:

    — на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 0-234 (уч. п.Карабутак — граница Костанайской области);

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС ЭКОойл — граница Кызылординской области).

    В Костанайской области:

    — на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385 (уч. граница Актюбинской области — п. Денисовка).

    Кызылординской области:

    — на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. граница Актюбинской области — г. Арал).

    Остается закрытой дорога в Мангистауской области:

    - участок автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайутес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 332-632 (от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе).

