Движение возобновили на дорогах в трех регионах Казахстана

19 декабря 2025 года в 10:30 на следующих автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение для всех видов автотранспорта:



В Актюбинской области:



— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 0-234 (уч. п.Карабутак — граница Костанайской области);



— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 776-1240 (уч. АЗС ЭКОойл — граница Кызылординской области).



В Костанайской области:



— на участке автодороги «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» км. 234-385 (уч. граница Актюбинской области — п. Денисовка).



Кызылординской области:



— на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 1240-1362 (уч. граница Актюбинской области — г. Арал).

Остается закрытой дорога в Мангистауской области:

- участок автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайутес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 332-632 (от населенного пункта Бейнеу до населенного пункта Шетпе).