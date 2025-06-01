Движение у площади «Астана» в Алматы временно ограничат

— В связи с проведением городского детского фестиваля «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST» участок улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова в восточном направлении будет перекрыт 1 июня с 9:00 до 15:00. В западном направлении дорожное движение ограничиваться не будет. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в акимате города.

Ранее сообщалось, что 1 июня в честь Международного дня защиты детей в Алматы с 12:00 до 16:00 в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой пройдет городской детский фестиваль «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST». Фестиваль объединит более тысячи участников.