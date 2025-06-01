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    22:32, 31 Май 2025 | GMT +5

    Движение у площади «Астана» в Алматы временно ограничат

    1 июня в связи с проведением городского детского фестиваля «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST» будет перекрыт участок улицы Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

    знак стоп
    Фото: Рixabay

    — В связи с проведением городского детского фестиваля «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST» участок улицы Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова в восточном направлении будет перекрыт 1 июня с 9:00 до 15:00. В западном направлении дорожное движение ограничиваться не будет. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — сообщили в акимате города.

    Ранее сообщалось, что 1 июня в честь Международного дня защиты детей в Алматы с 12:00 до 16:00 в сквере имени Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой пройдет городской детский фестиваль «БАЛАFEST. JARYQ SKILL FEST». Фестиваль объединит более тысячи участников. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Общество Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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