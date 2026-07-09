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    Движение транспорта возобновили в области Абай

    После ночного ограничения движения из-за дождевых вод на трассе в области Абай «КазАвтоЖол» сообщил об открытии участка дороги для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — 9 июля 2026 года в 06:15 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км 852–900 (уч. с. Кызыл-Кесик — поворот на с. Сатпаев).

    Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр «КазАвтоЖол» по номеру 1403.

    Ранее сообщалось, что в области Абай перекрыли участок трассы из-за дождевых вод.

    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Область Абай Общество
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор