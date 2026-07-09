Движение транспорта возобновили в области Абай

— 9 июля 2026 года в 06:15 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км 852–900 (уч. с. Кызыл-Кесик — поворот на с. Сатпаев).