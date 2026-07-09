Движение транспорта возобновили в области Абай
После ночного ограничения движения из-за дождевых вод на трассе в области Абай «КазАвтоЖол» сообщил об открытии участка дороги для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform.
— 9 июля 2026 года в 06:15 открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения KAZ15 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Богас» км 852–900 (уч. с. Кызыл-Кесик — поворот на с. Сатпаев).
Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр «КазАвтоЖол» по номеру 1403.
Ранее сообщалось, что в области Абай перекрыли участок трассы из-за дождевых вод.