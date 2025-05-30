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    17:14, 30 Май 2025 | GMT +5

    Движение транспорта по улице Тәуелсіздік временно ограничат в Шымкенте

    В целях реализации второго этапа строительства продолжения проспекта Кунаева будет временно изменена схема движения на участке улицы Тәуелсіздік, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    дороги
    Фото: агентство Kazinform 

    Об этом сообщает управление пассажирского транспорта и автодорог города.

    Движение транспорта по улице Тәуелсіздік временно ограничат в Шымкенте
    Фото: акимат

    Работы пройдут на участке от улицы Рашидова до проспекта Кунаева.

    В этот период — с 30 мая по 15 июня — движение автотранспорта здесь будет полностью закрыто.

    Специалисты рекомендуют водителям заранее продумывать маршруты, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с изменением дорожной обстановки.

    Напомним, что ранее по всей стране были объявлены летние ограничения на движение грузового транспорта. Подробнее о режиме ограничений можно узнать — здесь.

    Теги:
    Шымкент Закрытие дорог
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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