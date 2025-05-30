17:14, 30 Май 2025 | GMT +5
Движение транспорта по улице Тәуелсіздік временно ограничат в Шымкенте
В целях реализации второго этапа строительства продолжения проспекта Кунаева будет временно изменена схема движения на участке улицы Тәуелсіздік, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщает управление пассажирского транспорта и автодорог города.
Работы пройдут на участке от улицы Рашидова до проспекта Кунаева.
В этот период — с 30 мая по 15 июня — движение автотранспорта здесь будет полностью закрыто.
Специалисты рекомендуют водителям заранее продумывать маршруты, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с изменением дорожной обстановки.
Напомним, что ранее по всей стране были объявлены летние ограничения на движение грузового транспорта. Подробнее о режиме ограничений можно узнать — здесь.