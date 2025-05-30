Движение транспорта по улице Тәуелсіздік временно ограничат в Шымкенте

Об этом сообщает управление пассажирского транспорта и автодорог города.

Фото: акимат

Работы пройдут на участке от улицы Рашидова до проспекта Кунаева.

В этот период — с 30 мая по 15 июня — движение автотранспорта здесь будет полностью закрыто.

Специалисты рекомендуют водителям заранее продумывать маршруты, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с изменением дорожной обстановки.

Напомним, что ранее по всей стране были объявлены летние ограничения на движение грузового транспорта. Подробнее о режиме ограничений можно узнать — здесь.