РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:50, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта ограничили на трассах в области Улытау

    6 декабря в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения на трассах в еще одном регионе Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Движение транспорта ограничили на трассах области Улытау
    Фото: Pexels

    По данным КазАвтоЖола, с 23:30 движение всех видов автотранспорта ограничено на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты, с 433-го по 756-й километр (от Жезказгана до поселка Жанаарка).

    Ориентировочное время открытия движения — 7 декабря в 7:00 часов.

    Получить дополнительную информацию в любое время суток можно по номеру 1403.

    Ранее движение было ограничено в Актюбинской и Кызылординской областях.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают