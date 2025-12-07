23:50, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта ограничили на трассах в области Улытау
6 декабря в 23:30 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения на трассах в еще одном регионе Казахстана, передает агентство Kazinform.
По данным КазАвтоЖола, с 23:30 движение всех видов автотранспорта ограничено на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты, с 433-го по 756-й километр (от Жезказгана до поселка Жанаарка).
Ориентировочное время открытия движения — 7 декабря в 7:00 часов.
Получить дополнительную информацию в любое время суток можно по номеру 1403.
Ранее движение было ограничено в Актюбинской и Кызылординской областях.