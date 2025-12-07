Движение транспорта ограничили на трассах в области Улытау

По данным КазАвтоЖола, с 23:30 движение всех видов автотранспорта ограничено на участке автодороги Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты, с 433-го по 756-й километр (от Жезказгана до поселка Жанаарка).

Ориентировочное время открытия движения — 7 декабря в 7:00 часов.

Получить дополнительную информацию в любое время суток можно по номеру 1403.

Ранее движение было ограничено в Актюбинской и Кызылординской областях.