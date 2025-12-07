23:15, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение ограничили на трассах в двух областях Казахстана
6 декабря в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения в двух регионах Казахстана, передает агентство Kazinform.
Как сообщает КазАвтоЖол, движение ограничено на следующих автодорогах:
Актюбинская область:
на участке автодороги гр. РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — гр.КНР (п/п Нур Жолы), км 965-1240 (с. Карабутак — гр. Кызылординской обл.)
Кызылординская область:
на участке автодороги гр. РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — гр. КНР (п/п Нур Жолы), км 1240-1360 (гр. Актюбинской обл. — г. Аральск)
Ориентировочное время открытия движения — 7 декабря в 7:00 часов.
Получить дополнительную информацию в любое время суток можно по номеру 1403.