    23:15, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили на трассах в двух областях Казахстана

    6 декабря в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничения движения в двух регионах Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    Как сообщает КазАвтоЖол, движение ограничено на следующих автодорогах:

    Актюбинская область:

    на участке автодороги гр. РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — гр.КНР (п/п Нур Жолы), км 965-1240 (с. Карабутак — гр. Кызылординской обл.)

    Кызылординская область:

    на участке автодороги гр. РФ (п/п Жайсан) — Актобе — Кызылорда — Алматы — гр. КНР (п/п Нур Жолы), км 1240-1360 (гр. Актюбинской обл. — г. Аральск)

    Ориентировочное время открытия движения — 7 декабря  в 7:00 часов.

    Получить дополнительную информацию в любое время суток можно по номеру 1403.

    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
