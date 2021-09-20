Движение транспорта ограничат по улице Хаджимукана в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на ночь ограничат проезд по улице Хаджимукана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 21 часа 20 сентября до 9 часов 21 сентября 2021 года будет ограничено движение автотранспорта по улице Хаджимукана от улицы Мендикулова до проспекта Достык.

«Временные ограничения вводятся для безопасности проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее в Алматы на выходные сегментно ограничивали движение по южной стороне перекрестка Жарокова–Тимирязева.