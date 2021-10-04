Движение «Талибан» провело митинг в ознаменование победы в войне

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье сторонники движения «Талибан» (запрещено в Казахстане) провели в Кабуле массовый митинг в поддержку нового правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на канал Geo TV.

В акции, прошедшей в предместье Кохдаман и ставшей первым массовым митингом за пределами Кабула, приняли участие только мужчины в традиционной афганской одежде. В официальном победном собрании приняли участие 1500 мужчин и мальчиков.

Выступивший с речью заместитель министра по делам религий временного правительства Афганистана Муслим Хаккани высоко оценил «историческую победу исламского движения, изгнавшего иностранные войска из страны», которая, по его словам, знаменует собой «поражение Запада и христианской цивилизации».

«Это тот день, которого мы ждали», - сказал назначенный министр по делам беженцев Халил Хаккани.

«Мы достигли своей цели, но она требует защиты», - сказал он собравшимся, добавив, что у страны «светлое будущее», несмотря на то, что международные доноры избегают ее.

На мероприятии было воздано должное «павшим в многолетней войне с иноземцами» талибам. По словам Х. Хаккани, движение «Талибан» укрепило за семь недель свою власть и «создало администрацию, которая пользуется поддержкой населения».

Ранее протесты против временного правительства талибов, многие из которых возглавлялись женщинами, прекратились после запрета на несанкционированные демонстрации.

Сегодня ни одно иностранное правительство еще не признало правительство «Талибана» , но их власть в стране практически не оспаривается через семь недель после взятия столицы.

Митинг сопровождался маршем вооруженных талибов по улицам города.

Это третья по счету общественная акция, проведенная в Кабуле сторонниками движения «Талибан». 19 августа с участием руководства движения состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию 102 годовщины независимости. 7 сентября, когда был оглашен состав временного правительства, в афганской столице прошли народные гуляния, которые сопровождались оружейным салютом.

Между тем, организованное талибами мероприятие было омрачено взрывом в мечети Эйд-Гах в Кабуле в воскресенье, который привел к жертвам среди мирного населения.