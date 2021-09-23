Движение «Талибан» хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Представитель правительства Афганистана, сформированного группировкой «Талибан» (запрещено в Казахстане), хотел бы принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации «Талибан» предложена кандидатура Мохаммада Сухаиля Шахина - представителя в политическом офисе в столице Катара Дохе.

Как отмечается, запрос от движения «Талибан», направленный генеральному секретарю ООН, будет рассмотрен аккредитационным комитетом организации, в который входят 9 членов, включая представителей США, России и Китая. Однако до рассмотрения заявки талибов Гулам Исакзай останется послом Афганистана в этой организации.

«20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное Амир Ханом Моттаки в качестве министра иностранных дел, с запросом на участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября. В письме также указывалось, что с 15 августа Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом», - сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Между тем, в среду Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против выступления представителей «Талибана» в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Я не думаю, что выступление «Талибана» в ООН принесет пользу. На мой взгляд, обращение к Генеральной Ассамблее ООН не является подходящим форумом для прогресса в этом вопросе», - заявил немецкий политик.

В свою очередь Госдепартамент США отметил, что «Решение вопроса о представительстве радикального движения «Талибан» в ООН потребует определенного времени, однако вряд ли проблема будет решена в течение недели высокого уровня».

76-я сессия Генеральной Ассамблеи началась 21 сентября и продлится до 27 сентября. Заседания пройдут под общей темой «Укрепление жизнестойкости с верой в лучшее — в интересах возрождения после COVID-19, устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, уважения прав людей и активизации деятельности Организации Объединенных Наций».

Международное признание

Нынешние афганские власти официально не признаны ни одной страной. Согласие ООН на нового афганского постпреда стало бы серьёзным шагом в этом направлении. С призывом к мировым лидерам поддерживать отношения с Афганистаном во вторник выступил Катар, ставший сейчас посредником талибов, сообщает Euronews.

Также в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе встречи в Белом доме пришли к выводу, что международное признание движения «Талибан» должно иметь скоординированный характер и не быть безусловным, передает офис британского премьера.

Между тем, накануне в самом Афганистане последний министр свергнутого правительства Вахид Маджру покинул пост министра здравоохранения, узнав о его замене, сообщает ВВС.

Накануне талибы обновили правительство Афганистана, которое пополнилось новыми министерскими должностями. При этом руководство движения пообещало участие в правительстве и других, помимо пуштунов, представителей этнических групп, включая хазарейцев.

Несмотря на это, хазарейцы - представители шиитского меньшинства в Афганистане пообещали вернуться к вооруженному противостоянию с талибами, если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании. Об этом заявил бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили - лидер общины хазарейцев.

Замороженные средства

В среду министр иностранных дел Китая Ван И на встрече G20 по Афганистану выступил с призывом как можно скорее передать Афганистану замороженные финансовые активы страны, сообщает постоянное представительство КНР при ООН.

«Иностранные валютные резервы - это собственность государства. Ими должны распоряжаться афганцы на благо народа, - сказал китайский дипломат. - Их нельзя использовать в качестве рычага политического давления на Афганистан».

Система здравоохранения

22 сентября во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса, и если не предпринять срочных шагов по решению этой проблемы, то страна столкнется с гуманитарной катастрофой, сообщает NY Times.

«Почти четверть больниц в Афганистане, где лечат COVID-19, закрылась за последние недели, а усилия страны по реагированию на пандемию снизились», - говорится в заявлении.

Заявление было сделано по итогам визита в Афганистан генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса и регионального директора ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмеда аль-Мандхари.

«Сокращение донорской поддержки крупнейшему проекту страны в сфере охраны здоровья оставило тысячи учреждений здравоохранения без финансирования медицинских поставок и зарплат для персонала, - сообщает ВОЗ. - Многие из них сократили свою деятельность или закрылись. Только 17% учреждений в настоящее время полностью готовы к работе».

В ответ на это Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщило о выделении на оказание гуманитарной помощи Афганистану 45 млн долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации всемирной организации. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Как указывается в сообщении, средства сначала будут направлены Всемирной организации здравоохранения и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), откуда через международные и национальные неправительственные организации пойдут на поддержание работы больниц Афганистана до конца этого года.

Образование

Движение «Талибан» пообещало, что женщины будут получать образование в Афганистане, причем по тем же учебным программам, что и мужчины. Об этом сообщил представитель движения Забихулла Муджахид, назначенный на должность министра культуры в новом временном правительстве Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Corriere.

«Женщины будут изучать те же предметы, что и мужчины: математику, химию, историю, биологию, не будет отдельных программ в зависимости от пола, и дипломы будут признаваться в мире», - заверил представитель движения.

Забихулла Муджахид также сообщил, что некоторые женщины в Кабуле уже вернулись к работе, а также признал, что «времена изменились».



