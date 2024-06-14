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    18:00, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение по проспекту Гагарина в Алматы ограничат ночью

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы временно будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина от Березовскго до Байкадамова из-за ремонта трубопровода, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23:00 14 июня до 9:00 15 июня в Бостандыкском районе города в обе стороны будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Гагарина от улицы Березовскго до улицы Байкадамова.

    — Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию в 1984 году, — сообщили в АлТС.

    Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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