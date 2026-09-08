Движение по проспекту Абылай хана в Алматы временно ограничат из-за ЛРТ

В Алматы в связи с реализацией проекта ЛРТ временно ограничат движение на одном из участков проспекта Абылай хана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, ограничения будут действовать в ночное время 8 и 9 сентября — с 22:00 до 06:00. Движение полностью перекроют на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Маметовой.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты.

Фото: акимат Алматы

Ранее сообщалось, что в связи с проведением работ в рамках проекта ЛРТ в Алматы также временно ограничат движение по улице Толе би — на участке от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова.

Кроме того, с 8 сентября из-за строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар полностью перекрыто движение на участке улицы Рыскулова от улицы Кунаева до улицы Айтматова. В связи с этим временно изменены схемы движения автобусных маршрутов № 4, № 14, № 44, № 50 и № 128.

Еще одно ограничение действует на улице Арыкова. До 10 октября движение полностью перекрыто на участке от улицы Жетысуйской до улицы Жангельдина в связи с реконструкцией тепломагистрали.