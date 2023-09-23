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    22:09, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Движение по улице Жубанова ограничат в Алматы

    Движение по улице Жубанова ограничат в Алматы

    В Алматы на ночь ограничат движение по улице Жубанова западнее улицы Утеген батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 22:00 23-го сентября до 08:00 24-го сентября в Ауэзовском районе будет локально закрыт проезд для автотранспорта по сегменту улицы Жубанова, примыкающему к пешеходному переходу западнее улицы Утеген батыра.

    «Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на электрооборудовании теплосетей, расположенных в названном городском секторе. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в АлТС.

    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
    Автор
    Еламан Турысбеков
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