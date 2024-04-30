Движение по улице Западный Желтоксан ограничат в Алматы

В Алматы с 24 апреля по 31 мая из-за замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна частично ограничено движение для автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы М. Ганди до улицы Тимирязева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет — с 1992 года. Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений.

— На время ремонтных работ трубопровода ежедневно с 07:00 до 22:00 движение для транспорта по улице Западный Желтоксан будет односторонним в северном направлении. С 22:00 до 07:00 ежедневно и в выходные дни движение будет перекрыто в обе стороны. Проезд с улицы Ганди в южном направлении с выездом на проспект аль-Фараби будет организован по улице Козыбаева, — отметили в акимате.

Параллельно со 2 мая управлением городской мобильности начнутся работы по среднему ремонту улицы Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева.

— В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги, — добавили в акимате.

Полностью движение будет восстановлено к 1 июня. Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.