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    22:38, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Движение по улице Западный Желтоксан ограничат в Алматы

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Алматы с 24 апреля по 31 мая из-за замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна частично ограничено движение для автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы М. Ганди до улицы Тимирязева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, проходящий под названным участком трубопровод, рассчитанный по нормативам на 25 лет службы, эксплуатируется уже более 32 лет — с 1992 года. Мониторинг показал, что за последние пять лет здесь зарегистрировано 17 повреждений.

    — На время ремонтных работ трубопровода ежедневно с 07:00 до 22:00 движение для транспорта по улице Западный Желтоксан будет односторонним в северном направлении. С 22:00 до 07:00 ежедневно и в выходные дни движение будет перекрыто в обе стороны. Проезд с улицы Ганди в южном направлении с выездом на проспект аль-Фараби будет организован по улице Козыбаева, — отметили в акимате.

    Параллельно со 2 мая управлением городской мобильности начнутся работы по среднему ремонту улицы Западный Желтоксан от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева.

    — В начале будет производиться ремонт тротуаров и арычной сети, частичная замена поврежденных бордюров, затем фрезеровка асфальтного покрытия. После укладки трубопровода и нижнего слоя асфальтного покрытия будет произведена укладка асфальтобетона с применением полимера на всю ширину дороги, — добавили в акимате.

    Полностью движение будет восстановлено к 1 июня. Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

    Теги:
    Дороги Ремонт Алматы Перекрытие улиц
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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