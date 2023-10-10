Движение по улице Хаджимукана в Алматы возобновлено

Движение в Медеуском районе Алматы по улице Хаджимукана восстановлено после проведения ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что в ходе ремонтных работ проведена укладка асфальта, также установили 17 люков на тепловых камерах.

Работы по реконструкции тепловых сетей велись с 12 июня от насосной станции подкачки «НСП-2 ЮВРК», далее по улице Хаджимукана до проспекта Достык. Потребители переведены с временного горячего водоснабжения к новому трубопроводу.

- Теплотрасса была введена в эксплуатацию в 1978 году и отработала свой нормативный срок – более 25 лет. За время ее эксплуатации на этом участке было зафиксировано и впоследствии устранено 32 порыва, - сообщили в пресс-службе АлТС.

В период проведения реконструкции было заменено 617 метров трубопровода диаметром 400-600 мм со сроком службы до 40 лет.

- Проводимые работы позволят восстановить ресурс и улучшить работу существующей городской тепломагистрали в связи с ее физическим износом, а также минимизировать риск нештатной ситуации в зимний период. Суммарная экономия за счет реконструкции равна 913,72 Гкал/год, что может сократить ежегодные повреждения в 10 раз, - добавили в компании.

Кроме того, проводимая реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением жителей порядка 86 многоквартирных домов, 4 детских сада, 14 объектов здравоохранения и 15 других социальных объектов, расположенных в этом районе города.

Сообщается, что общий износ тепловых сетей по городу Алматы на этот год составляет 59,2%, проводимые меры в этом году позволят сократить износ на 0,6%.

Фото: акимат города Алматы

Тем временем продолжаются работы по улице Ескараева. Проект по реконструкции на этом участке двухгодичный и охватывает 2023-2024 годы.