Движение по улице Розыбакиева частично ограничат до осени в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 5-го июля по 1-е сентября 2021 года в Алмалинском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Розыбакиева от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека в южном направлении.

Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд по двум участкам улицы Уалиханова.