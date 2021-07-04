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    18:55, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Движение по улице Розыбакиева частично ограничат до осени в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 5-го июля по 1-е сентября 2021 года в Алмалинском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улице Розыбакиева от улицы Дуйсенова до проспекта Райымбека в южном направлении.

    Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ранее сообщалось, что в Алматы из-за реконструкции теплосетей до сентября закроют проезд по двум участкам улицы Уалиханова.


    Теги:
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