10 Июня 2022 01:20

Движение по трассе «Актобе-Кандыагаш» возобновят осенью

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На трассе «Актобе-Кандыагаш» в Актюбинской области продолжаются работы по реконструкции. К осени планируется запустить проезд по одной стороне трассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбека Кайера, реконструкция автодороги «Актобе-Кандыагаш» началась в 2021 году. В 2023 году планируется завершить проект.

На сегодняшний день реконструкция автодороги проходит на участках с 11 по 52 км и с 52 км до города Кандыагаша.

«Нужно понимать, что данный объект переходной, то есть в этом году ремонтные работы не будут завершены полностью. Работы по реконструкции идут согласно плану. Полностью работы будут завершены в 2023 году. Этой осенью планируется открыть для движения автотранспорта две полосы из четырех, то есть проезд будет открыт по одной стороны дороги», - сказал Айбек Кайер.

После завершения ремонтных работ трасса будет четырехполосной, шириной в 18 метров. Общая стоимость работ по реконструкции, строительству мостов, скотопрогонов и путепровода через железную дорогу составляет 64 млрд тенге. Планируется открыть вдоль дороги новые кемпинги и другие придорожные объекты.

Также А.Кайер прокомментировал введение платности дороги.

«Вопрос о платном проезде автодороги «Актобе-Кандыагаш» обсуждался в прошлом году, но так и не было принято окончательного решения, таким образом вопрос остается открытым», - сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области.