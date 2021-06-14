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    17:05, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение по проспекту Рыскулова перекроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении частично перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Управление городской мобильности, в связи с продолжением работ по среднему ремонту дорожного покрытия по проспекту Рыскулова (от улицы Джангильдина до улицы Айша-Биби южная сторона проспекту Рыскулова) с 20:00 часов 14 июня до 06:00 часов 15 июня текущего года будет частичное перекрытие проезжей части.

    Жителям и гостям города необходимо заранее планировать свои маршруты.

    «Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - отметили в управлении.


    Теги:
    Дороги Строительство Алматы
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