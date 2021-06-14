Движение по проспекту Рыскулова перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении частично перекроют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает Управление городской мобильности, в связи с продолжением работ по среднему ремонту дорожного покрытия по проспекту Рыскулова (от улицы Джангильдина до улицы Айша-Биби южная сторона проспекту Рыскулова) с 20:00 часов 14 июня до 06:00 часов 15 июня текущего года будет частичное перекрытие проезжей части.

Жителям и гостям города необходимо заранее планировать свои маршруты.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - отметили в управлении.