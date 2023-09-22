Движение по проспекту Гагарина возобновили в Алматы

Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей на участке по проспекту Гагарина в Алматы завершены. Здесь проложили асфальтобетонное покрытие, тем самым возобновили движение транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города, с 29 июня в Бостандыкском районе ведутся работы по реконструкции тепловых сетей ТМ 1 от ТК 1-6 по улице Ходжанова до ЦТРП по проспекту Гагарина, от улицы Ходжанова с переходом на улицу Ескараева.

- Строительно-монтажные работы продолжаются по улице Ескараева. Данный участок тепловых сетей не влияет на подготовку к отопительному сезону в связи с тем, что действующий трубопровод проходит по улице Ходжанова. Завершение работ планируется в ноябре. В 2023 году проложили 548,7 метров, еще столько же планируется на следующий год, - отметили в пресс-службе акимата Алматы.

Цель проводимой реконструкции – улучшить работу существующей городской тепломагистрали ТМ 1 в связи с ее физическим износом. Она позволит обеспечить теплом жителей 19 многоквартирных домов, 2 детских садов и 39 других объектов, расположенных в контуре вышеуказанных улиц города.

Всего в межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения и 29 км газоснабжения.