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    20:44, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Движение по проспекту Гагарина возобновили в Алматы

    Транспорт
    Фото: из открытых источников

    Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей на участке по проспекту Гагарина в Алматы завершены. Здесь проложили асфальтобетонное покрытие, тем самым возобновили движение транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате города, с 29 июня в Бостандыкском районе ведутся работы по реконструкции тепловых сетей ТМ 1 от ТК 1-6 по улице Ходжанова до ЦТРП по проспекту Гагарина, от улицы Ходжанова с переходом на улицу Ескараева.

    - Строительно-монтажные работы продолжаются по улице Ескараева. Данный участок тепловых сетей не влияет на подготовку к отопительному сезону в связи с тем, что действующий трубопровод проходит по улице Ходжанова. Завершение работ планируется в ноябре. В 2023 году проложили 548,7 метров, еще столько же планируется на следующий год, - отметили в пресс-службе акимата Алматы.

    Цель проводимой реконструкции – улучшить работу существующей городской тепломагистрали ТМ 1 в связи с ее физическим износом. Она позволит обеспечить теплом жителей 19 многоквартирных домов, 2 детских садов и 39 других объектов, расположенных в контуре вышеуказанных улиц города.

    Всего в межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения и 29 км газоснабжения.

    Теги:
    Алматы Дороги Транспорт
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