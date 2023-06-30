Движение по проспекту Абая временно ограничат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление городской мобильности Алматы сообщает о временном ограничении движения по проспекту Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, 1 июля с 00:00 до 06:00 по выделенной полосе проспекта Абая будут проводиться работы по укладке асфальта без перекрытия движения. А с 1 по 3 июля с 23:00 до 06.00 в связи с проведением среднего ремонта будет полностью ограничено движение по северной стороне проспекта Абая от проспекта Достык до проспекта Назарбаева. 2 и 3 июля движение по указанному участку будет полностью ограничено.

В связи с ограничением временно внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов:

- маршрут №25: Абая восток - Желтоксан север - Гоголя восток - Парк культуры и отдыха (ПКиО) - Гоголя запад - Наурызбай батыра юг - Абая запад и далее по маршруту;

- маршруты №11 и №19: Абая восток - Желтоксан север - Гоголя восток - ПКиО - Гоголя запад - Калдаякова север - Жибек жолы запад - Пушкина юг - Гоголя запад - Наурызбай батыра юг - Абая запад и далее по маршруту;

- маршрут №9: Байтурсынова север - Абая восток - Желтоксан север - Гоголя восток - ПКиО - Гоголя запад - Калдаякова север - Жибек жолы запад - Пушкина юг - Гоголя запад - Наурызбай батыра юг - Кабанбай батыра запад и далее по маршруту .

Также будет ограничено движение автотранспорта по улице Кунаева от улицы Курмангазы до проспекта Абая.

«Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения по проспектам аль-Фараби и Абая.