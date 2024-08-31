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    20:24, 30 Август 2024 | GMT +6

    Движение по одной из улиц ограничат в Алматы

    Движение по одной из улиц ограничат в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Есентайской на время ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 08:00 31 августа до 19:00 2 сентября движение автотранспорта в Алмалинском районе будет закрыто по улице Есентайской от улицы Макатаева до проспекта Райымбека.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

    Напомним, что в городе до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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