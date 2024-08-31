Движение по одной из улиц ограничат в Алматы

В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Есентайской на время ремонтных работ на теплосетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 08:00 31 августа до 19:00 2 сентября движение автотранспорта в Алмалинском районе будет закрыто по улице Есентайской от улицы Макатаева до проспекта Райымбека.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, что в городе до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской.