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    14:42, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Движение по одной из улиц Алматы закроют на три месяца

    алматы
    Фото: Александр Паский/Kazinform

    В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Бродского в связи с заменой более 1,5 км трубопровода, эксплуатируемого с 1980 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 3 июня по 15 сентября в Жетысуском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г). Движение перекроют в обе стороны.

    Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 1502,5 метра, введённого в эксплуатацию в 1980 году. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 73 объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителем на период проведения реконструкции будет сохранена.

    - Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, - обратились к жителям в АлТС.

    Ранее на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева. 

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Транспорт Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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