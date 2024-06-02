Движение по одной из улиц Алматы закроют на три месяца

В Алматы ограничат движение на одном из участков по улице Бродского в связи с заменой более 1,5 км трубопровода, эксплуатируемого с 1980 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 3 июня по 15 сентября в Жетысуском районе города будет закрыто движение для автотранспорта по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г). Движение перекроют в обе стороны.

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода протяженностью 1502,5 метра, введённого в эксплуатацию в 1980 году. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 73 объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителем на период проведения реконструкции будет сохранена.

- Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, - обратились к жителям в АлТС.

Ранее на два месяца закрыли движение для автотранспорта на участке улицы Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.