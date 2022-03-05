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    15:17, 05 Март 2022 | GMT +6

    Движение по некоторым улицам будет затруднено в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались ежегодные работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ГКП«Алматы су», с 5 по 7 марта работы будут проводиться в Медеуском районе, в указанные дни будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы от пр.Достык до ул.Сейфуллина.

    «Работы будут проводиться с привлечением специальной техники. Данные работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более 1000 км сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги», - сообщили «Алматы су».


    Теги:
    Дороги Транспорт Алматы
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