Движение по некоторым улицам будет затруднено в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались ежегодные работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ГКП«Алматы су», с 5 по 7 марта работы будут проводиться в Медеуском районе, в указанные дни будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы от пр.Достык до ул.Сейфуллина.

«Работы будут проводиться с привлечением специальной техники. Данные работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Ежегодно в городе осуществляется промывка и прочистка более 1000 км сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги», - сообщили «Алматы су».