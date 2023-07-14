Движение по эстакаде на выезде из ЖК «Асыл Арман» открыли близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение открыто по эстакаде на выезде из жилого комплекса «Асыл Арман», который расположен недалеко от рынка «Алтын Орда» в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в «КазАвтоЖол», по эстакаде завершены основные виды дорожных работ.

«Обеспечен беспрепятственный выезд жителей жилого комплекса «Асыл Арман» в сторону Алматы и на республиканскую автодорогу «Алматы-Бишкек» по транспортной развязке по типу «труба». Также для обеспечения безопасности дорожного движения установлены необходимые дорожные знаки и нанесена разметка», - проинформировали в пресс-службе нацкомпании.

Объект планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года после завершения остаточных видов работ. Подрядной организацией работы по обеспечению движения завершены в течение года с момента подписания договора.

В феврале прошлого года сообщалось, что жители жилого комплекса «Асыл Арман» испытывают трудности с выездом в сторону Алматы. Для устранения этой проблемы был разработан отдельный проект - строительство транспортной развязки по типу «труба».

Работы по этому проекту были временно приостановлены в связи с невыполнением договорных обязательств подрядной организацией. Затем проведена повторная государственная экспертиза, объявлена новая подрядная организация. Осенью прошлого года сообщалось о возобновлении строительства эстакады на выезде из ЖК «Асыл Арман» близ Алматы.