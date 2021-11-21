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Движение по эстакаде на Кульжинском тракте открыли в Алматы

21 Ноября 2021 17:00
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Движение по эстакаде на Кульжинском тракте открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 21 ноября открыли движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминская с Кульжинским трактом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульжинскому тракту в двух направлениях. Кроме того, открыто движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульжинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульжинскому тракту съезд на улицу Бухтарминская, без необходимости проезда к разворотной площадке», - сообщили в управлении городской мобильности.

Сообщается, что строительство данной развязки находится на особом контроле акима города Бакытжана Сагинтаева. Ожидается, что развязка намного улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки и снизит транспортную загруженность.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил , когда откроется движение по развязке на Кульжинском тракте. Он заявил, что открытие движения во всех направлениях планируется в первом полугодии 2022 года.



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#Алматы   #Акимат   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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