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Движение по дороге «Сарыозек-Коктал» открыли для транспорта

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Апреля 2022, 12:18
Движение по дороге «Сарыозек-Коктал» открыли для транспорта

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на дороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» Алматинским областным филиалом ТОО «Казахавтодор» 9 апреля с 10:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» с 45-68 км, для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Ранее сообщалось, что автодорогу «Сарыозек – Коктал» закроют из-за буровзрывных работ.


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