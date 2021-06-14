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    15:37, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Движение по бульвару Бухар Жырау ограничат в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на день частично ограничат движение по бульвару Бухар Жырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 22:00 часов 16 июня 2021 года в Бостандыкском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по бульвару Бухар Жырау от улицы Римского-Корсакова до улицы Байтурсынова в восточном направлении.

    «Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - сообщили в ведомстве.


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