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    16:58, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Движение перекроют на нескольких улицах в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением дорожных работ будет затруднено движение на некоторых участках дорог мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

    Частичное перекрытие:

    - по северной стороне и на кольце транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 8 октября до 06:00 ч. 9 октября;

    - по южной стороне и северо-восточного съезда транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября;

    - по северной стороне транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 8 октября до 06:00 ч. 9 октября и с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября;

    - по пр. Рыскулова от ул. Жангелдина до моста на пересечении улиц Сейфулина и Жансугурова с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября.

    Перекрытие:

    - по юго-западным и юго-восточным съездам транспортной развязки Саина-Торайгырова с 21.00 ч. 7 октября до 06.00 ч. 8 октября;

    «Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.


    Теги:
    Общество Алматы Дороги Транспорт для mail.ru
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