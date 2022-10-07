Движение перекроют на нескольких улицах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением дорожных работ будет затруднено движение на некоторых участках дорог мегаполиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

Частичное перекрытие:

- по северной стороне и на кольце транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 8 октября до 06:00 ч. 9 октября;

- по южной стороне и северо-восточного съезда транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября;

- по северной стороне транспортной развязки Саина-Мустафина с 22:00 ч. 8 октября до 06:00 ч. 9 октября и с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября;

- по пр. Рыскулова от ул. Жангелдина до моста на пересечении улиц Сейфулина и Жансугурова с 22:00 ч. 9 октября до 06:00 ч. 10 октября.

Перекрытие:

- по юго-западным и юго-восточным съездам транспортной развязки Саина-Торайгырова с 21.00 ч. 7 октября до 06.00 ч. 8 октября;

«Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.