Движение ограничили на участках автодорог в двух областях Казахстана

11 Января 2023, 20:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 20:00 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения транспорта на трех участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

ВАлматинской областиограничено движение на двух участках дорог из-за ограничения видимости:

«Кокпек-Кеген-Тюп» км 0-72 участок поселок Кокпек - поселок Кеген (для всех видов транспорта);

«Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» км 130-230 участок поселок Байсеит - поселок Чунджа (для всех видов транспорта).

В Восточно-Казахстанской областиограничено движение на одном участке дороги из-за угрозы схода лавин: «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 6-166 участок селоУшановское - город Алтай (для всех видов транспорта).

Для очистки автодорог задействовано 420 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 540 человек.