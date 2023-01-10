Движение ограничили на трассе в Жетысуской области

10 Января 2023, 21:31

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Временно ограничено движение на дороге республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» - «Жоламан - Ушарал» для грузового автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Алматинского областного филиала АО НК «Казавтожол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор», с 20:30 в связи с ухудшением погодных условий, плохой видимости из-за выпадения обильных осадков в виде снега вводится временное ограничение движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» на участке от села Жоламан до города Ушарала (124-558 км) для грузового автотранспорта.

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112». При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в ближайшие двое суток в Жетысуской области ожидается сильный снегопад. Прогнозируются гололед, туман и метель, а также понижение температуры воздуха в ночное время до -35 градусов мороза.